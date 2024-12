Valentina Ridolfi nuovo assessore a Rimini: cuore del Piano Strategico da 15 anni

Sarà Valentina Ridolfi (foto) a raccogliere l’eredità di Roberta Frisoni. Il nuovo assessore "è stata ed è il cuore da 15 anni cuore del Piano Strategico", sottolinea il sindaco Jamil Sadegolvaad che le ha chiesto di assumere l’incarico, "ricevendo il suo consenso". Bolognese, 55 anni, umanista di formazione, lavora da oltre vent’anni per enti pubblici e privati nel settore dell’urbanistica e del management dello sviluppo territoriale, sociale e socio-economico, incluso il settore del turismo. Entrerà formalmente in carica a gennaio - dovrà prima dimettersi da amministratore in Ieg - e assumerà tutte le deleghe della Frisoni tranne quella alla Mobilità e Trasporto pubblico locale, assegnata all’assessore Mattia Morolli. A Ridolfi andranno Demanio, Urbanistica, Pianificazione e gestione del territorio, Pnrr, Politiche europee (quest’ultima sinora in capo al sindaco).

"Ringrazio il sindaco – dice Ridolfi – per questa proposta, del tutto inaspettata ma molto sfidante... ho scelto di accettarla per quello spirito di servizio e allo stesso tempo affetto con cui da tempo mi sono accostata, nella professione e nella vita, a una città straordinaria e singolare come Rimini. Lavoro dal 2008 nella struttura del Piano Strategico del Comune, un progetto allora del tutto innovativo che poi ha assunto nuove altre forme, consolidandosi, potenziandosi, allargandosi anche ad ambiti sovracomunali".

"E’ una fantastica avventura – prosegue – cui è sotteso un enorme pregio: il Piano Strategico non è mai stato fermo, ha respirato continuamente con il presente per guardare meglio al futuro e soprattutto ha valorizzato un approccio metodologico per cui ogni tema o problema sono stati affrontati fuori da ogni settorializzazione". Rimini "è molto cambiata in questi anni – prosegue – assumendo i concetti e le suggestioni di una Pianificazione strategica condivisa da tutta la comunità. La sfida sta appunto nel continuare a portare avanti questo prezioso legame tra visione e concretizzazione, avendo di fronte un mondo in rapidissimo e costante cambiamento". Ridolfi spiega di essere "già in contatto con l’assessora Roberta Frisoni, alla quale mi lega una lunga conoscenza, amicizia e stima, e con la quale collaboreremo strettamente sia nel passaggio di consegne su Rimini sia, ancor più, nella futura cooperazione tra Rimini e la Regione sui temi comuni".

"Avere Valentina Ridolfi in giunta è una bella notizia – aggiunge il sindaco – non tanto e non solo per questa giunta e amministrazione comunale ma per tutti coloro i quali si riconoscono nel progetto di una città fortemente innovativa e orientata verso il cambiamento sostenibile, così come viene avanti dal momento in cui si pose metaforicamente la prima pietra del Piano Strategico. Valentina Ridolfi è stata ed è il cuore stesso di questa grande ‘avventura di comunità’ e che ha prima convinto della necessità e poi concretizzato in opere e fatti la medesima tensione alla modernizzazione di Rimini. La conoscenza tecnica e nei dettagli dei dossier e di tanti progetti fondamentali riguardanti lo sviluppo di Rimini e da lei già affrontati con il Piano Strategico, la professionalità, la capacità di individuare nella collegialità e nella trasversalità dell’approccio la chiave per aprire la porta dei risultati, le relazioni tessute con una buona parte della rappresentanza sociale, culturale, economica locale e provinciale, fanno di Valentina la persona più indicata per raccogliere il lavoro e ‘l’eredità’ di Roberta Frisoni".

