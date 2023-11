Valentina Vignali derubata a Milano, l’appello in lacrime: “Tieni il portafoglio, ma ridammi la foto di mio nonno”

Rimini, 13 novembre 2023 - "La mia vita è un film, non so se ridere o piangere". Esordisce così la cestista e modella riminese Valentina Vignali su Instagram per denunciare il furto del portafoglio subito a una fermata della metro a Milano.

"Ero al telefono e sono entrata in metro, perché con i taxi oggi era un casino. Un tipo mi spinge, si chiudono le porte e questo esce. Ho pensato subito che mi aveva rubato il portafoglio, era palese".

Poi l'appello della 32enne: "Tieniti il portafoglio. E' di Vuitton, ma puoi tenerlo, c'erano dentro solo 8 euro. Ma restituiscimi la patente". Poi la Vignali si rivolge al popolo social: "Chiunque dovesse ritrovarla in zona metro Loreto scrivetemi". Successivamente la riminese ha condiviso una sua foto in lacrime, con un ulteriore appello: "Dentro c'era una foto di mio nonno che non c'è più, un braccialetto di perline di una mia amica di scuola, il mio vecchio piercing e altre cose di valore inestimabile". Numerose le visualizzazioni e i commenti al video, il suo profilo è seguito da 2,6 milioni di followers.

Valentina Vignali e la malattia

Valentina Vignali, ex concorrente del Grande Fratello e volto di Uomini e Donne, ha condiviso sui social la sua battaglia contro il cancro. Era il 2017 quando lo rivelò ai fan: "L'ho scoperto per caso. Nel 2012, durante la visita medica sportiva per la squadra, mi dissero di farmi controllare il bozzo che avevo sul collo. Ho iniziato a fare esami su esami, infine nel luglio 2013 a Riccione, dopo essermi sottoposta all’agoaspirato, ho scoperto di avere un cancro alla tiroide".

A dicembre 2022, con un nuovo video condiviso sui social è tornata a parlare della malattia raccontando la routine di controllo da paziente oncologico per il cancro alla tiroide: "Anche a 'sto giro 1 a 0". Un modo per donare un messaggio di positività per chi, come lei, lotta contro il cancro.

Valentina Vignali, chi è il fidanzato?

Nessun fidanzato ufficiale, ma rumors estivi hanno acceso i riflettori su un ragazzo apparso in diverse foto con la Vignali. Il ragazzo compare in selfie, scatti di vacanze e concerti, ma non viene mai taggato o nominato dalla sportiva. Si tratterebbe di Tommaso Pozzi, modello in erba classe 2002. Sarà solo un’amicizia?

Alle spalle la Vignali ha una relazione ufficiale con Lorenzo Orlandi, iniziata e finita poco dopo la fine del Grande Fratello 16. I due avevano annunciato su Instagram la fine della loro relazione durata pochi mesi: “Non sempre le storie vanno bene, le vite e il lavoro si incastrano, e si va d’accordo per sempre”.