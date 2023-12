’Valentina vuole’: parte la stagione ragazzi

L’altra stagione è alle porte: domenica alle 17 il primo dei4 appuntamenti dedicati al teatro per famiglie e ragazzi: Valentina vuole, di e con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti. Ovvero, "piccola narrazione per attrici e pupazzi". Spettacolo vincitore del Premio Eyes Wide Open 2019 per la "migliore drammaturgia". Una favola di grandi e di piccoli. Di paura e di coraggio. Dell’importanza dell’ascoltare e del guardare davvero negli occhi. Una storia che indaga il tema delle regole e delle libertà. "Questa è la storia semplice di una bambina – anticipano gli organizzatori –. Che è anche una principessa. Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, perché tutto vuole sempre di più. Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa". Biglietti: intero 7 euro, ridotti 5.