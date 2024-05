Valentino show a Misano

Rossi c’è e fa il bis sulla pista del Misano World Circuit. Dopo il successo di dodici mesi fa nel Gt World Challenge Europe, il Dottore torna sul gradino più alto del podio anche quest’anno, confermando l’ottimo rapporto con il circuito romagnolo, anche nelle vesti di pilota automobilistico. Subito magia in pista con il compagno di vettura di Rossi, Maxime Martin, che trasforma la pole position della Bmw in un primo posto mantenuto in quasi tutta la prima parte di gara. Con il cambio delle gomme il belga consegna la vettura nelle mani del pilota di Tavullia che deve conservare e aumentare il vantaggio, allungando ancora di più sulle dirette inseguitrici. Il primo posto viene mantenuto senza troppa difficoltà, sono gli ultimi due giri che vedono il compagno di Bmw Charles Wheerts riprendere la scia dell’ex motociclista. Non c’è niente da fare, la numero 46 è più veloce, non lascia spazi ed è la prima automobile a sfilare sotto la bandiera a scacchi, alle spalle ci sono l’altra Bmw di Wheerts e la Ferrari di Giacomo Altoè. Una gara diversa rispetto a quella dell’anno scorso per Valentino Rossi: ieri ha dovuto mantenere il vantaggio costruito nella prima parte di gara da un’ottima prestazione di Martin, sudando comunque fino all’ultimo secondo e sgomitando nel finale con la vettura gemella del pilota tre volte campione del Gtwc. Doppietta per la scuderia tedesca che trascina sul podio due delle sue quattro vetture in gara, firmando un dominio nella gara 1 al Misano World Circuit.

Un feeling costante con il circuito riminese che ha fatto da cornice a tanti successi di Rossi in moto Gp ed ora continua anche sulle quattro ruote. Sugli spalti romagnoli c’erano circa diecimila spettatori accorsi soprattutto per il Dottore. A tifare per quest’ultimo presenti i piloti di Moto Gp Mattia Pasini, Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi. I complimenti arrivano anche da Andrea Albani del managing del circuito. "Poter premiare Vale su questa pista, che lo ha visto protagonista di grandi imprese, ci rende particolarmente felici".

Pomeriggio amaro che si consola comunque con la top ten per Mattia Drudi. Il pilota riminese porta a termine una buonissima sessione di qualifiche e nella gara 1 parte dal terzo posto, trovandosi in coda la maggior parte delle vetture avversarie. Alla guida della Aston Martin Veritage Gt3 c’è Drudi dal primo giro che conclude la prima parte della corsa in quinta posizione.

Al cambio gomme sale il compagno Baert che chiude la gara al decimo posto, complice una pausa troppo lunga per la sostituzione del pilota e degli pneumatici. "Partendo terzi non è un buon risultato -spiega Mattia Drudi- abbiamo fatto fatica, però cercheremo di migliorare per le prossime gare. La fatica maggiore è arrivata dal posteriore della macchina e per questo non siamo riusciti a seguire il ritmo che volevamo". Il pomeriggio misanese ha segnato la terza tappa del Gtwc, che dopo la gara inaugurale in Francia e la seconda in Inghilterra ha approdato nell’autodromo romagnolo. Prossimo appuntamento il 26 giugno sull’asfalto belga per la ventiquattrore di Spa.

Federico Tommasini