Valeria vola in Senegal e incontra i parenti di Louis: “Siamo convinti che sia innocente”

Rimini, 13 settembre 2025 – Quasi due anni d’indagini. Cinque incidenti probatori. Ventinove coltellate mortali da attribuire. E una sola grande domanda a cui rispondere: chi ha ucciso Pierina Paganelli? Per la procura di Rimini, c’è Louis Dassilva in carcere come unico indagato da ormai più di dodici mesi. Ma dall’altro lato delle sbarre dei ‘Casetti’, il 35enne senegalese accusato di avere accoltellato a morte la vicina di casa 78enne si è sempre proclamato innocente ed estraneo al delitto di via del Ciclamino, per cui da lunedì comincerà il processo in Corte d’Assise. Lì dove “Dassilva è deciso a dimostrare la propria innocenza”. Lo crede fermamente e se lo augura la moglie di Louis, Valeria Bartolucci, che proprio nei giorni scorsi è tornata da un viaggio in Senegal dove è stata a fare visita ai parenti del marito, tutti in attesa e apprensione per il processo che si preannuncia una lunga maratona giudiziaria verso la verità sulla morte di Pierina.

Da sinistra, la cugina di Louis, Valeria Bartolucci e la madrina di Dassilva

Valeria Bartolucci, come sta vivendo questi giorni di vigilia che precedono l’avvio del processo a suo marito Louis?

“Il mio stato d’animo è un po’ confuso. Da un lato sono contenta che sia arrivato questo momento, perché l’aula di un tribunale pare che sia l’unico modo per far emergere la verità, se nessuno vorrà impedire che emerga. Questo mi rende speranzosa e fiduciosa”.

E dall’altro lato?

“Ci sono due anni che, con tutto il rispetto per la vittima e i suoi familiari, anche per me sono stati duri. Siamo stati investiti da questa tempesta che ha provocato non pochi scompensi nelle nostre vite. Siamo stati marchiati con il bollo dell’assassino, soprattutto Louis, quando invece in Italia vige la presunzione d’innocenza fino al terzo grado di giudizio. Il che significa che Dassilva è innocente, fino a un terzo grado di giudizio che dica il contrario”.

In questi giorni ha sentito telefonicamente suo marito o gli ha fatto visita in carcere? Come vive Dassilva i giorni che lo separano dall’inizio del processo?

“Per Louis è molto più difficile che per me. Si sforza di mostrare coraggio, forza, che è sereno e tranquillo. Posso capire la sua volontà di tranquillizzare chi gli vuole bene, risparmiando agli altri il pensiero che lui sia scoraggiato o preoccupato. Ma di sicuro in questo tribunale si decide il suo destino. E immagino che per una persona che sia già stata ad ascoltare per 27 ore un cumulo di bugie (il riferimento è all’interrogatorio in incidente probatorio della nuora di Pierina, Manuela Bianchi, ndr), sicuramente ci sia preoccupazione per il fatto che queste bugie sono state anche credute finora”.

Dassilva dunque crede di poter dimostrare la propria innocenza?

“Lui mantiene fiducia nelle istituzioni, cosa che personalmente non posso più dire. Lui però è convinto che prima o poi incontrerà un giudice probo, che si preoccuperà di far emergere la verità. Poiché quanto emerso finora non è la verità”.

Louis Dassilva si trova in carcere da oltre un anno (foto d’archivio Migliorini)

Lei di recente ha incontrato la famiglia di Louis in Senegal. Sentiva il bisogno di condividere questo momento con loro?

“In Senegal Dassilva ha due figli, il papà, fratelli, sorelle, cugini, che sono preoccupati e spaventati. Ma soprattutto spiazzati da questa vicenda e che non si capacitano, per come conoscono Louis, che sia accusato di avere ucciso una persona anziana, con cui aveva ben poco da spartire, con 29 coltellate. Io ho sentito l’esigenza di stringermi alle altre persone che gli vogliono bene e che sperano nella sua scarcerazione, assoluzione e la riabilitazione di Louis dopo che il suo nome è stato trascinato nel fango”.

Lei sarà presente in aula lunedì?

“Ci sarò eccome. E mi aspetto che ci saranno anche giudici a cui sta a cuore trovare la verità. In primis per Pierina Paganelli e secondo affinché un innocente esca dal carcere. Mi aspetto insomma che in un’aula di giustizia, venga perseguita la Giustizia”.

Ci saranno manifestazioni di solidarietà per Louis fuori dal tribunale?

“Mi è giunta voce di questa possibilità. E trovo che sia importante che i cittadini facciano sentire la propria voce quando una persona viene messa in carcere senza prove concrete”.

Sul piano degli indizi, crede che la super perizia fonica possa portare elementi decisivi in un senso o nell’altro?

“Da cittadina mi pongo una domanda a riguardo. Perché se il perito della procura dice che nella registrazione della notte del delitto sono presenti due voci: una maschile e una femminile, e compatibilmente attribuibili a Manuela Bianchi e Louis Dassilva, allora perché mio marito è in carcere e il potenziale possessore dell’altra voce invece è libero? Quando la perizia fonica darà i suoi risultati, a quel punto vedremo le considerazioni da fare al riguardo. Perciò su questo accertamento io ho fiducia, che possa fare luce su alcune costruzioni fantasiose, che forse cadranno”.