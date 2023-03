Valeria Marini scende in pista al Frontemare

L’appuntamento è per stasera, dalle 21, al Frontemare. Un’ospite d’eccezione animerà il palco del Top club show dinner: la showgirl, soubrette e attrice Valeria Marini. La serata inizierà con una cena pensata e curata dagli chef del Frontemare animata da spettacoli e dj-set, continuerà con il live show della Marini e proseguirà fino a tarda notte con il dj-set di Max Monti, Gianni Morri e Massimo Lippoli. Insomma, una serata dedicata alla musica, alla buona cucina e all’intrattenimento. Per informazioni e per prenotazioni è possibile visitare il sito internet www.frontemarerimini.it.