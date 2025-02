Valeria rompe il silenzio: "Non ho paura delle intercettazioni"

"Non ho paura delle intercettazioni". Affacciata dal balcone di casa (lo stesso dal quale, l’11 febbraio scorso, ha assistito all’incidente probatorio del marito Louis Dassilva), ha tenuto testa ai giornalisti che dalla strada la incalzavano con una raffica di domande. Valeria Bartolucci ha rotto il silenzio e il "no comment" dietro cui si era trincerata dall’uscita del tribunale di Rimini, dove si è recata l’altro ieri a seguito della convocazione in Procura. "Vi sembra che ho la faccia preoccupata? Io sono serena. No, non ho risposto alle domande degli inquirenti - ha chiarito Valeria -. Non ne avevo voglia. E non avevo nulla da dire. Non è che uno deve sempre rispondere. Quando mi tratteranno come gli altri, parlerò come gli altri". Mercoledì Bartolucci - moglie dell’unico indagato, Louis Dassilva, il 34enne senegalese in carcere dal luglio scorso per l’omicidio di Pierina Paganelli - è stata accompagnata in Procura dagli agenti della squadra mobile, guidata dal commissario capo Marco Masia, per fornire sommarie informazioni testimoniali. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Al centro ci sarebbe stato un audio di grande rilevanza investigativa, che Valeria non ha però ascoltato, limitandosi solamente ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Dopo Valeria, la prossima settimana potrebbe essere la volta di Manuela Bianchi. Gli inquirenti martedì potrebbero convocarla per sottoporla a sommarie informazioni.