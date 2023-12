Valigie sui binari, scatta allarme. Due detenuti bloccati in stazione

Allarme bomba sabato mattina alla stazione di Civitanova, circolazione ferroviaria sospesa e Italia tagliata in due per quasi quattro ore sulla tratta adriatica. Disagi anche per due detenuti in permesso, che dovevano rientrare nella casa circondariale di Rimini e che contavano di salire su un Intercity per arrivare a destinazione. L’emergenza è cominciata intorno alle 10.30, quando il traffico dei treni è stato interrotto per il ritrovamento di bagagli abbandonati accanto ai binari. Alla fine erano solo indumenti. E’ dovuto intervenire il Nucleo artificieri dei carabinieri, poi la circolazione è gradualmente ripresa alle 13.50 per regolarizzarsi solo alle 15, con numerosi treni coinvolti in ritardi fino a tre ore. L’allarme bomba è scattato quando un inserviente della stazione ha notato tre valigie abbandonate. La stazione è stata chiusa e la circolazione dei treni interrotta. Transennati gli ingressi, fino all’arrivo del robot usato per avvicinare le valigie ed escludere la presenza di bombe.