Valmarecchia, gli agricoltori fanno squadra "Esasperati dai cinghiali, la Regione ci aiuti"

È nata una nuova associazione dei coltivatori in Valmarecchia. Gli associati sono andati in Regione pochi giorni fa chiedendo aiuto per i danni causati dalla fauna selvatica. L’associazione, assistita dagli avvocati Diego Dell’Anna e Francesca Faggiotto, ha esposto tutti i problemi causati in particolare dai cinghiali. "Da anni in tutta la provincia siamo alle prese con i problemi provocati dalla fauna selvatica – dice Silvano Severini, presidente di ‘Coltivatori associati Valmarecchia’ – Chiediamo ai politici di portare avanzi soluzioni e azioni. Il disagio è forte per tanti agricoltori del territorio". Nell’incontro si è discusso delle modalità di indennizzo e della possibilità di farsi parti attive per promuovere una modifica della legge 1571992, che regolamenta la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio. Secondo gli agricoltori, e i loro legali, infatti, "le modalità di indennizzo e la legge 1571992 ormai non sono più aderenti alla situazione attuale e necessitino di una integrale revisione". Gli agricoltori chiedono che le perizie siano effettuate da esperti super partes. La Regione ha promesso di portare le istanze al ministero dell’Agricoltura e in Europa.

Rita Celli