Valmarecchia orfana di pediatra da un anno Il Pd attacca: "Sindaci e Ausl sono indifferenti"

"Da un anno manca un pediatra fisso in alta Valmarecchia". Il Pd di Novafeltria denuncia il continuo susseguirsi di soluzioni tampone, "inadeguate che testimoniano il disinteresse dell’Ausl nei confronti del territorio e dell’immobilismo dei sindaci di tutta l’alta Valmarecchia". A battersi per il pediatra, un comitato cittadino che da mesi avanza richieste agli amministratori ma senza soluzioni. Ad oggi, il servizio pediatrico è garantito per tre mezze giornate a settimana, su appuntamento, all’ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria. Molti genitori hanno dunque deciso di portare i propri figli altrove, o di affidarsi alle cure dei medici di base. "Il bando zone carenti è stato riproposto dall’Ausl identico al primo, che era andato deserto – continua il Pd –. Secondo i nostri sindaci, non ci sarebbero le condizioni economiche per portare i pediatri nelle nostre zone. Ma le condizioni vanno create. Serve un incontro con i sindaci e Ausl per concordare incentivi per i possibili candidati. Era stato chiesto un incontro con il comitato, ma tutto è saltato per colpa dei sindaci. Tutti assenti quando si tratta di difendere gli interessi delle famiglie di questa vallata. E poi non si parli di spopolamento".

r.c.