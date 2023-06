Valmarecchia, RivieraBanca in aiuto dei pazienti oncologici

Il dono di un’auto per l’Associazione oncologica volontariato Alta Marecchia (Aovam), che potrà così migliorare la sua attività di presidio sanitario nel territorio. La donazione è arrivata da RivieraBanca, che ha consegnato all’associazione una Dacia Duster 4x4. Il veicolo è adatto al trasporto dei pazienti dializzati anche in luoghi di difficile accesso e in condizioni meteo avverse. Non è il primo sostegno fornito dall’istituto di credito ad Aovam. Già nel 2019, grazie al contributo di RivieraBanca e altri sponsor locali, l’associazione aveva acquistato un Fiat Doblò per il trasporto dei pazienti su sedia a rotelle. Durante la cerimonia di consegna del mezzo Fausto Caldari, presidente di RivieraBanca, ha rimarcato il forte impegno dell’istituto per il sociale. Anche quest’anno la banca destinerà circa un milione di euro per opere di beneficenza. " Risorse – ha aggiunto Caldari – che finanzieranno iniziative in campo sanitario, sociale, sportivo, artistico, culturale". Il rapporto della banca con l’Aovam "è consolidato. perché l’associazione fa tanto per il territorio in cui opera, assistendo anche a domicilio i pazienti oncologici".

a.g.c.