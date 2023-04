Valore Romagna lancia la card dello shopping: "Sconti a chi fa spesa nei negozi in Valmarecchia"

Più valore per chi sceglie di fare acquisti nei negozi di Santarcangelo e dei paesi della Valmarecchia. E chi lo fa, può risparmiare e sostenere sport e progetti solidali. Valore Romagna, la startup partita a novembre per sostenere le attività di vicinato, ora lancia anche una card per fare acquisti. La nuova tessera, distribuita gratuitamente, sarà attiva dall’1 maggio. Per ’ricaricare’ e risparmiare così sulla spesa basterà mostrare la tessera. Si parte con le prime mille card brandizzate Valore Romagna, con cui fare la spesa, andare dal macellaio, al ristorante o cambiare le gomme della macchina. "Valore Romagna è nata come ’app’ – dicono i soci fondatori, Marco Fratta, Simone Bertozzi e Basilio Martorana – Ma per andare incontro alle esigenze di tutti sarà possibile fare la ricarica degli sconti anche mostrando la card".

Il progetto di Valore Romagna è nata per sostenere i negozi di vicinato, promuvendo sconti e promozioni nelle attività entrate nel circuito. Nei primi cinque mesi di vita (da novembre fino a marzo) sono stati quasi 2mila gli utenti che si sono registrati sull’app creata da Valore Romagna, che vanta già 122 attività commerciali affiliate. Oltre 3mila fin qui le transazioni effettuate.

m.c.