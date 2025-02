"Valorizziamo il cibo di qualità"

’Cronisti in classe’ è un progetto che offre ai giovani un’opportunità unica di approfondire temi fondamentali come l’ambiente, la cultura e le tradizioni del nostro territorio". Alfio Biagini, presidente del Consorzio di promozione e tutela della piadina romagnola, spiega le ragioni che hanno spinto il consorzio a sostenere l’iniziativa de il Resto del Carlino. "Il progetto – dice – offre ai giovani spunti di riflessione su temi fondamentali come l’ambiente, il cibo e la cultura del territorio. La piadina romagnola è parte della quotidianità di tanti ragazzi, ma spesso non ne conoscono la storia e l’importanza del riconoscimento Igp ottenuto nel 2014. Vogliamo aiutarli a riscoprirne il valore".

Come coinvolgete i giovani nella promozione della piadina romagnola?

"Stiamo lavorando a programmi di educazione e formazione nelle scuole, collaborando con enti professionali per far conoscere il disciplinare che tutela la ricetta storica. Abbiamo già avviato ricerche con l’Università di Pollenzo e supportiamo numerosi studenti universitari nelle loro tesi sul tema. Questo dimostra come la piadina romagnola sia sempre più al centro dell’interesse accademico e culturale".

Quali competenze servono per lavorare nel settore agroalimentare?

"Non si può improvvisare. Servono competenze tecniche sulle materie prime, conoscenze nutrizionali e una forte consapevolezza della storia del territorio per rispettare le tradizioni. Fondamentale anche il tema della sostenibilità e il marketing".

Quali consigli darebbe ai giovani per innovare senza perdere l’autenticità?

"Essere consapevoli di ciò che si consuma, preferendo prodotti certificati Dop e Igp. Da qui si può innovare in cucina".

Aldo Di Tommaso