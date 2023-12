Valpharma, nuove sfide nel Regno Unito

"E’ una nuova ed entusiasmante sfida". Lo dice la chairwoman di Valpharma Group Alessia Valducci raccontando dell’accordo appena raggiunto con Kelso Pharma. La tecnologia farmaceutica di Valpharma Group continua a crescere all’estero, e nel mercato del Regno Unito in particolare. Lo fa anche grazie a questa importante partnership. L’azienda britannica, grazie anche ai prodotti a rilascio modificato delle aziende del gruppo italo-sammarinese, aggiunge una nuova area terapeutica al proprio portafoglio e alla sua filiale inglese Stirling anglian pharmaceuticals (Sap). "La nostra recente partnership con Kelso Pharma – dice Valducci – rappresenta una nuova ed entusiasmante sfida per entrambe le aziende con una storia di forti relazioni a livello internazionale e sinergie, tutti in Valpharma sono entusiasti di lavorare con il team di Kelso Pharma, per offrire prodotti importanti e preziosi ai pazienti". "Siamo davvero lieti di annunciare questa importante collaborazione con il team di Valpharma Group – sono le parole di Mark Inker, managing director UK di Kelso Pharma. "La nostra azienda – spiega la numero uno – s’impegna a collaborare con imprese che hanno valori forti e una chiara mission per fare il bene dei pazienti. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri nuovi partner e portare questi medicinali sul mercato". Il Gruppo Valpharma collaborerà con Kelso con entrambe le aziende del settore farmaceutico: Valpharma San Marino spa e Valpharma International spa e produrrà alcuni medicinali, seguendone la registrazione, il lancio e l’andamento commerciale, adattandovi la propria produzione. Uno sguardo internazionale fondamentale per il Gruppo sammarinese. "Quello che però mi rende particolarmente orgogliosa – le parole della chairwoman Alessia Valducci pronunciate non più di qualche mese fa – oltre ai risultati economici, sono i frutti del lavoro in sinergia realizzato dalle tre aziende del gruppo, che hanno saputo applicare con grande professionalità la pluriennale esperienza nella tecnologia farmaceutica, rappresentata da Valpharma San Marino e Valpharma International, al mondo del nutraceutico, incarnato da Erba Vita".