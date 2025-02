Valpharma ormai spopola negli Stati Uniti ed è pronta a conquistare anche la Romania

Si è concretizzato in questi giorni l’approdo dei prodotti di Erba Vita, l’azienda di Valpharma Group, negli Usa. La notizia arriva dopo mesi di intenso lavoro nello stabilimento sammarinese di Chiesanuova che ha visto la realizzazione di cinque nuovi integratori alimentari creati appositamente per le esigenze del mercato statunitense, il secondo al mondo (dopo quello cinese), con i suoi 53,58 miliardi di dollari di fatturato nel 2023.

Lo sbarco oltreoceano segue di circa un anno l’apertura della sede di Valpharma Usa a New York. Oggi alla nuova sede si accompagna anche uno store online. Gli integratori di Erba Vita sono infatti disponibili negli States tramite Amazon.

"Siamo particolarmente orgogliosi di questo traguardo – commenta la chairwoman di Valpharma Group Alessia Valducci (foto) – Approdare nel secondo mercato al mondo, è per noi un sogno che si realizza, oltreché un’ulteriore conferma della qualità dei prodotti di Erba Vita. Come Gruppo Valpharma, siamo già in 70 Paesi in tutto il mondo e, in particolare, in mercati come Cina, Brasile, India e Ue. Ora siamo anche negli Stati Uniti e puntiamo a crescere".

Sempre in queste settimane, l’azienda sammarinese è sbarcata anche sul mercato romeno, dove i prodotti e il marchio di Erba Vita hanno ricevuto un’accoglienza speciale, alla presentazione dello scorso 12 febbraio, in partnership col distributore Farma Innovation. Per Erba Vita c’era l’Export Manager Matteo Valdemarca.