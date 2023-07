Valzer dei presidi, ecco gli arrivi Anche il ’Serpieri’ cambia guida

Si aprono le danze in aula. A ballare però saranno le cattedre, per effetto del decreto ministeriale recepito dall’ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, che con la firma in calce del direttore generale Stefano Versari ha dato il via, con cecorrenza dal primo settembre, al nuovo assetto dirigenziale delle scuole del territorio. Tanti i cambiamenti in vista quindi anche per la provincia di Rimini, che scorrendo gli elenchi allegati al decreto del Miur vede conferme, mutamenti di incarichi dirigenziali e ritorni da incarichi istituzionali.

Nel dettaglio, le prime ad arrivare sono le conferme di incarico, che nel Riminese vedono Antonelli Luciano confermato alla guida dell’Ipssar Savioli di Riccione, così come Annalisa Celli resterà alla direzione del Ddn N.6 di Rimini. Conferma anche per Christian Montanari quale preside del liceo scientifico Einstein di Rimini e per Emanuele Pirrottina alla prima cattedra dell’Istituto comprensivo Alighieri di Rimini.

Una sola voce invece per il capitolo ’rientro da particolari posizioni di stato’, con Stefania Rossi che dal primo settembre tornerà al comando dell’Istituto comprensivo di Igea Marina.

Arrivando poi ai mutamenti di incarico, nel nostro territorio resta Roberta Badioli, che passerà però dal Cpia 1 di Rimini alla direzione dell’istituto comprensivo Alberto Marvelli. A dirigere l’Ic ’Gianfranco Zavalloni’ di Riccione invece arriverà un volto emiliano: Benedetta Bernardi, sinora alla guida del D.d di Budrio, in provincia di Bologna. Dal liceo scientifico ’Serpieri’ invece Francesco Tafuro si trasferirà alla dirfezione dell’Isiss ’Tonino Guerra’ al polo scolastico di Novafeltria.

I nuovi arrivi da fuori regione infine sono in tutto cinque. Nello specifico riguardano: il D.d N.2 di Santarcangelo, dove dalla Lombardia arriverà la direttrice Franca Giovani. Al Cpia 1 di Rimini la nuova direttrice scolastica sarà invece Silvia Marchetti (dalla Lombardia). All’Ic di Misano Stefania Menichella (originaria del Piemonte) e all’istituto comprensivo di Miramare invece arriverà dalla Sardegna Graziella Nigro.

Dulcis in fundo, al liceo scientifico ’Serpieri’, per sostituire il ’trasloco’ dell’ex preside Tafuro, arriverà dal Piemonte il nuovo dirigente scolastico Giovanni Sergi.