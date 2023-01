Vandali a casa della Famija Conto salato: 10mila euro di danni

Vandali alla casa colonica nel parco della Resistenza, la bravata di una notte costerà ai cittadini 10mila euro. È quanto servirà per ripulire da scritte e scarabocchi i muri perimetrali dell’edificio in cui hanno sede Famija Arciunesa e il Buon vicinato ‘Amici del parco’ assieme all’associazione dei carabinieri in pensione. L’immobile è di proprietà comunale e ieri è stato fatto un sopralluogo con Geat per verificare l’entità dei danni. I diecimila euro potrebbero però non bastare. Quanto fatto nella notte tra martedì e mercoledì potrebbe avere conseguenze economiche anche maggiori. Sul posto il presidente di Geat Fabio Galli e il direttore Giovanni Moretti hanno potuto vedere il risultato dell’atto vandalico. A sollecitare una immediata azione è stato il sindaco Daniela Angelini.

"I lavori potrebbero essere complessi – spiega Moretti – perché i vandali, usando vernice spray, hanno rovinato i mattoncini a vista. Non sarà semplice rimuovere tutta la vernice, non potendo usare potenti solventi se non a rischio di danneggiare ulteriormente la struttura". Dopo una parziale pulitura, si pensa anche a verniciare l’immobile per togliere ogni traccia. Ma si guarda anche al futuro.

"Valutiamo di installare alcune telecamere perché non è possibile che dei vandali possano agire indisturbati e senza correre alcun rischio. A giudicare dalle tante scritte e disegni fatti sui muri possiamo ipotizzare che abbiano ‘lavorato’ parecchio tempo. Inoltre sfoltiremo le siepi lato strada in modo che eventuali altri malintenzionati possano essere visti da chi transita lungo viale Montebianco, oltre che dalle telecamere".

a. ol.