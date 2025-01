Vandali al bagno 26: tagliato il gazebo della palestra, rubati alcuni pesi

Rimini, 26 gennaio 2025 – Vandali al bagno 26. Nella notte ignoti sono andati allo stabilimento di Marina centro e hanno preso di mira il gazebo (una tensostruttura di plastica) dove c’è la palestra. Con un coltello hanno tagliato la porta del gazebo. Dalla postazione wellness, che resta aperta anche d’inverno per consentire a tutti di fare attività, sono stati rubati anche alcuni pesi.

Il primo ad andare sul posto, dopo la segnalazione dei vandalismi, è stato questa mattina Gabriele Pagliarani, uno dei soci del bagno 26. “I danni sono ben poca cosa. Ma spiace, molto, per il gesto – allarga le braccia il bagnino – Da tanti anni noi facciamo di tutto per tenere lo stabilimento fruibile anche in inverno. La palestra è a disposizione di tutti, perché noi crediamo al mare d’inverno. Ai vandali che hanno colpito stanotte, dico: la prossima volta che venite qui, anziché fare danni restate un po’ ad allenarvi”.

Domani i titolari dello stabilimento andranno a fare denuncia. “Ci sono le telecamere sul lungomare, vedremo se sono riuscite a filmare qualcosa. Sono episodi che amareggiano, non tanto per il danno economico quanto per il gesto”.