Vandali al Gelso: denunciati otto minorenni

Vandali in azione, sorpresi e denunciati dai vigili urbani di Bellaria Igea Marina. Si tratta di otto ragazzi, tutti giovanissimi, colti in flagranza di reato, domenica al Gelso Sport, intorno alle 19. Gli agenti della polizia locale erano appostati in zona per un controllo di routine, quando si sono insospettiti dopo aver sentito degli strani rumori provenire da dentro la struttura dismessa da tempo. Quando sono entrati, i vigili urbani hanno trovato gli otto minorenni che stavano spaccando vetri e attrezzature. Avevano anche rotto le colonnine antincendio che stavano allagando i locali. I baby vandali sono stati condotti così al comando locale per gli accertamenti. Si tratta di un gruppo misto di italiani e stranieri, alcuni di loro anche sotto i 14 anni, residenti tra Bellaria Igea Marina e zone limitrofe. Sul posto sono arrivati i genitori, per i ragazzi è scattata la denuncia per invasione di terreni e danneggiamento.

I ragazzi sono stati affidati alle famiglie, mentre sul posto, al Gelso Sport, è dovuta subito intervenire una squadra di Hera per fermare l’allagamento. "Se non fossimo stati già in zona per i nostri controlli di routine – dice il capo gabinetto con ruolo di supporto in ambito di sicurezza, Antonio Amato – i danni sarebbero stati ancora più gravi e grandi. Anche a livello economico, per la portata della perdita d’acqua. Ringraziamo Hera per l’intervento puntuale e tempestivo. L’attività di presidio e prevenzione viene fatta costantemente dal nostro corpo della polizia municipale, soprattutto in aree come quelle del Gelso Sport, in via Adriatico, in zona Belverde, che meritano maggiore attenzione più di altre, perché già in passato sono spesso finite nel mirino dei vandali. E’ importante garantire una presenza costante, a tutela della sicurezza e della serenità di tutta la cittadinanza". Da qui la novità, "potenzieremo il sistema di videosorveglianza con 15 nuove telecamere distribuite tra lungomare Carrà, piazza Marcianò e parco del Gelso" continua Amato.

Commenta il sindaco Filippo Giorgetti: "L’episodio che ha coinvolto questi 8 ragazzi, poco più che bambini, rammarica. Come amministrazione, lavoriamo tutti i giorni sulla prevenzione, sulla cultura della legalità e sull’educazione al senso civico, Di fronte a certi episodi siamo chiamati a segnali chiari. Non si tratta solo di bravate, ma azioni che hanno conseguenze. I provvedimenti sono reali. Spiace che rischino di essere penalizzanti per questi ragazzi ma è giusto e doveroso che vicende come questa non vengano sminuite e liquidate con superficialità".

Rita Celli