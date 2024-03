Vandali alla Collegiata. Ioli: "Vergognatevi"

Un altro episodio di vandalismo contro il cantiere della Collegiata: è l’ennesimo da quando sono iniziati i lavori di restauro della chiesa. Nella notte tra venerdì e ignoti hanno imbrattato alcuni pannelli del cantiere con insulti rivolti all’architetto Mauro Ioli, il direttore dei lavori alla Collegiata. Hanno scritto Ioli ladro con la vernice spray. Non è la prima volta che accade. In queste ore è stata presentata una denuncia ai carabinieri di Santarcangelo. Un gesto grave, ma Ioli non si fa intimidire e dice rivolto ai vandali: "Non fermerete la mia passione per la professione che esercito con scrupolo e competenza. Non mortificherete la mia ferma volontà di continuare a servire con zelo le importanti committenze che mi onorano della loro fiducia. Non intaccherete l’onorabilità che mi distingue usando scritte ingiuriose, vergate con tremolanti caratteri nell’ombra della vostra vergogna. Voi continuate a scrivere, noi proseguiremo i nostri lavori!".