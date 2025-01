Vandali alla palestra del bagno 26: "Anziché far danni venite ad allenarvi"

"Sono degli asini. La prossima volta che vengono qui anziché fare danni ne approfittino per allenarsi un po’". Gabriele Pagliarani, uno dei soci del bagno 26, lo ripete più volte mentre mostra la tela del gazebo tagliata e gli altri danni nell’area welness dello stabilimento. Nella notte tra sabato e ieri lo stabilimento di Marina centro è finito nel mirino di alcuni vandali. Che hanno squarciato con un coltello una delle cupole – una tensostruttura – che ospita la palestra del bagno 26 durante l’inverno. "Hanno tagliato la porta d’accesso della cupola con una lama, quando potevano benissimo entrare senza fare danni visto che c’è una cerniera per aprire e chiudere la struttura – allarga le braccia Pagliarani – e hanno rubato alcuni pesi". Pagliarani ieri mattina è stato il primo ad andare sul posto, dopo la segnalazione del raid vandalico. "I danni sono ben poca cosa. Ma spiace, molto, per il gesto – continua il bagnino – Da tanti anni durante i mesi invernali teniamo aperta la palestra, i campi da gioco e altri servizi. Lo facciamo per rendere questa zona vivibile tutto l’anno, perché crediamo al mare d’inverno".

Oggi Pagliarani e gli altri soci andranno a fare denuncia. "Sul lungomare ci sono le telecamere, speriamo che abbiano ripreso qualcosa. È la prima volta in tanti anni che subiamo vandalismi durante la stagione invernale. Siamo amareggiati per quanto accaduto. Non tanto, lo ripeto, per il danno economico, ma per il gesto. Manteniamo la palestra, i campi e altri servizi in inverno per metterli a disposizione di tutti, riminesi e turisti. Chi compie queste azioni non fa del male solo a noi, ma a tutta la comunità. Ma noi andremo avanti. La cupola verrà riparata, verranno sostituiti gli attrezzi rubati". Pagliarani poi con ironia si rivolge direttamente ai vandali. "La prossima volta che venite, anziché fare danni rimanete qui ad allenarvi un po’, che vi fa bene".

Manuel Spadazzi