Vandali allo stadio: danni alla biglietteria

Forse si aspettavano di trovare denaro lasciato incustodito nelle casse della biglietteria container, visto l’andamento prolifico della campagna abbonamenti del Rimini, con oltre 1500 tessere già staccate agli aficionados. E invece le casse della biglietteria container dello stadio ’Romeo Neri’ ieri notte, come tutte le notti, erano già state svuotate degli incassi di giornata, proprio per evitare che qualche malintenzionato ci possa mettere sopra le mani. Più danni che altro insomma quelli registrati ieri mattina allo stadio, dopo che nella notte alcuni vandali sono riusciti a entrare nella biglietteria, forzando la serratura e successivamente sono invece entrati nel magazzino sotto la tribuna centrale, dove ritirano le pettorine fotografi e personale della stampo. Anche in questo caso però i malviventi non hanno trovato nulla da poter rubare e si sono limitati a lasciarsi alle spalle altri danneggiamenti. Le ricerche degli autori del blitz vandalico sono in corso, anche se apppunto non risulta che il gruppo sia riuscito a rubare nulla.