Vandali e ubriachi, Halloween blindato

La notte di Halloween è arrivata e, in previsione delle tante feste in programma in tutta la provincia, il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza ha riunito le forze dell’ordine in Prefettura a Rimini. Durante l’incontro, tenutosi martedì e presieduto dal prefetto Giuseppina Cassone, è stata decisa un’intensificazione dei controlli su tutto il territorio provinciale. Nonostante non siano previste manifestazioni di grandi dimensioni, le autorità vogliono evitare eccessi legati magari al troppo alcol. Disposti controlli straordinari, con particolare attenzione al centro storico, alla stazione ferroviaria e ai centri commerciali. Previsti anche posti di blocco nelle strade con pattuglie dotate di etilometro per contrastare la guida da ubriachi. Riflettori puntati, come già detto, sul centro storico di Rimini, in particolar modo la zona della Vecchia pescheria, teatro in passato di aggressioni e risse, e attenzionata anche di recente dai ’pattuglioni’ interforze che stanno dando buoni risultati sotto l’aspetto della prevenzione. Occhi aperti anche nella frazione di Ospedaletto, a Coriano, dove qualche anno fa, proprio ad Halloween, non erano mancati problemi a causa dei vandali. In campo ci saranno sia le pattuglie dei carabinieri che quelle della polizia locale, pronte ad evitare che la situazione sfugga di mano e che si ripeta il copione visto in passato.

Al termine della riunione, i rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale hanno ribadito "l’impegno a garantire una presenza costante e attenta sul territorio".