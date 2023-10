Vandali in azione al palasport. Estintori scaricati sul parquet

Come se avesse nevicato. Ma dentro al palasport ’Flaminio’. Il cortocircuito è apparso subito strano a chi, ieri mattina, aprendo le porte dell’impianto sportivo sulla via Flaminia Conca si è trovato davanti un parquet completamente imbiancato, vischioso, nella sua ’coperta’ di coltre bianca posatasi lungo tutto il legno: da una linea di fondocampo all’altra. Ma dopo una prima ricognizione, è stato subito chiaro che quell’anomalia non fosse un guasto o un qualche miracolo di Natale in anticipo, bensì i lrisultato di un blitz notturno da parte di un gruppo di vandali ignoti che, col favore delle tenebre, tra venerdì e sabato si sono intrufolati nel palasport forzando dall’esterno l’uscita di sicurezza dell’impianto dal lato Rimini. Una volta entrati i vandali, come è apparso chiaro, hanno rivolto la propria attenzione agli estintori, di cui ne hanno quindi versato il contenuto in polvere sul parquet di gioco.

Una situazione immediatamente comunicata al Comune di Rimini, il quale attraverso i propri uffici si è attivato per rimediare alla ’bravata’ dei vandali. Già dalle 8 di ieri mattina le operazioni di pulizia si sono messe in moto e sono continuate fino al primo pomeriggio, quando il parquet è stato completamente pulito e reso agibile per disputare regolarmente il match di calcio a 5 in agenda. Al ’Flaminio’ poi è in programma per oggi il match di basket serie A2 della Rinascita Rimini, che però ieri mattina a causa dell’imprevisto si è vista costretta a traslocare il proprio allenamento di rifinitura in vista della partita casalinga contro Chiusi. L’allenamento dell’Rbr infatti è stato spostato nell’impianto della palestra Carim per permettere la conclusione delle pulizie.

Uno spiacevole evento che però non è passato in sordina agli occhi del Comune, che immediatamente dopo aver avviato le operazioni di pulizia ha presentato denuncia-querela per danneggiamento contro ignoti al fine di individuare e punire i responsabili di quello che l’assessore allo Sport Moreno Maresi non si limita a derubricare come "bravata", bensì un "atto criminale vero e proprio, con rilevanza anche penale". Un fatto che riavvolgendo le lancette del tempo ritrova un precedente analogo quando "un altro gruppetto di vandali si erano intrufolati nella Casa del Volley e avevano riversato sul parquet il contenuto degli estintori. In quell’occasione però – ricorda l’assessore Moreno Maresi – i vandali non si erano limitati a questo, ma avevano anche fatto defluire l’acqua allagando il parquet. Ciò non è accaduto stavolta, ma siamo comunque di fronte a un fatto penalmente rilevante per cui come Comune abbiamo ritenuto doverso sporgere denuncia per mettere in moto la macchina dell’autorità giudiziaria nei confronti ancora di ignoti".

Tuttavia "oltre a muoverci per trovare e punire i responsabili di questo atto ignobile e il cui senso davvero mi sfugge – procede Maresi –, in tempi bravissimi ci siamo attivati per rimediare al danno e riapprontare il campo a stretto giro di vite. Anche in considerazione del fatto che domani (oggi, ndr) è programmata la partita valevole per il campionato di serie A2 di pallacanestro tra Rimini e Chiusi". La speranza dunque, "lasciatoci alle spalle l’inconveniente – conclude l’assessore allo Sport – è che gli autori di questa bravata da conigli vengano presto trovati, anche per scongiurare che si ripetano con costanza comportamenti di questo tipo".

Francesco Zuppiroli