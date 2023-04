Vandali in azione Blitz al ‘Serpieri’

Brutta sorpresa per i docenti e gli studenti del liceo ‘Serpieri’, preso di mira da alcuni vandali. Questi ultimi hanno approfittato della chiusura dell’istituto scolastico in occasione del ponte del 25 aprile, per entrare in azione e mettere a segno un vero e proprio blitz. Dopo aver scavalcato la recinzione, i soliti ignoti si sono diretti verso il bidone destinato ai toner esausti. Nel contenitore c’erano anche diverse cartucce delle stampanti che sono state prelevate e poi sparse nel cortile. In questo modo, i vandali hanno imbrattato il selciato. Solo ieri mattina, alla ripresa delle lezioni, il personale di servizio del ‘Serpieri’ si è accorto di quanto era avvenuto.