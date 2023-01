Vandali in azione contro la Famija

Hanno ‘lavorato’ per ore nella notte per produrre una porcheria. Quelli che si sono messi all’opera sui muri della casa colonica al parco della Resistenza, storica sede di Famija Arciunesa, "non sono writer, ma semplici vandali" attacca il presidente dell’associazione Francesco Cesarini. Lungo tutto il perimetro della casa scarabocchi, simboli generici e casuali, e colori. Chissà quante decine i bombolette sono state scaricate sui muri, e per quanto tempo il gruppetto (difficile pensare che sia stata una sola persona) ha operato nella notte.

Ieri pomeriggio Cesarini si è presentato in caserma dai Carabinieri per segnalare quanto accaduto. "Questi sono semplicemente dei vandali. Non si parli di writer o graffittari. sono scarabocchi senza senso, senza rivendicazioni. Il referente del Buon vicinato li ha visti mercoledì, io ieri , poi sono andato dai carabinieri. Con molta probabilità hanno agito nella notte tra martedì e mercoledì".

Sulla casa colonica già in passato e a più riprese c’era stato chi aveva voluto lasciare la propria firma sui muri. "Graffiti già ce n’erano - riprende Cesarini -, ma in misura ridotta. Quanto sono riusciti a fare in una sola notte è inconcepibile". La furbizia di chi ha commesso l’atto vandalico non eccelle se si pensa che nella casa colonica ha sede anche l’associazione dei carabinieri in pensione. "Servirebbe la videosorveglianza in questa parte del parco e un taglio alla siepe che scherma la casa dalla vista di chi passa".