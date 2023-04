Vandali in azione, tagliate le gomme a 8 auto

Automobili nel mirino dei vandali a Verucchio. Sono stati dei veri e propri raid quelli che in questi giorni hanno colpito in tutto otto autovetture a Verucchio, dove nella notte tra lunedì e martedì e nella notte tra mercoledì e ieri sono stati tagliati gli pneumatici di rispettivamente tre e cinque automobili. Tra queste, anche una Fiat Panda di proprietà del Comune, a cui i vandali non hanno risparmiato la stessa sorte delle altre sette. Gomme a terra, tagliate da vandali ancora ignoti con taglierino o coltello, che hanno indignato la comunità verrucchiese con già quattro denunce, sulle otto auto danneggiate in pochi giorni, già presentate dai proprietari ai carabinieri della stazione locale.

L’azienda Magnani pneumatici di Villa Verucchio nella giornata di mercoledì è stata impegnata in due soccorsi a Verucchio in cui "erano coinvolte 5 auto. – racconta Andrea Franzoni –. Sono proprio tagli fatti appositamente con taglierino o coltello nel parcheggio delle case popolari", a due passi dalla chiesa Collegiata. "Ci mancavano solo gli atti vandalici – sbotta invece Giorgio Beccari su un gruppo social –. Diverse auto sono state trovate con gomme tagliate in diversi punti del paese. Occorrerebbe installare webcam nei parcheggi e costituire un fondo di solidarietà per chi subisce atti vandalici". Beccari lancia anche una proposta per rintracciare i responsabili. "Chi possiede mini webcam le nasconda in macchina per riprendere eventuali movimenti intorno all’auto: potrebbero essere utili per individuare vandali". Oltre alle gomme tagliate nel capoluogo, sul gruppo Facebook ’Sei di Verucchio se...’ diversi cittadini fanno notare atti vandalici analoghi anche a Villa Verucchio. "Assurdo: macchina tutta rovinata e stiamo parlando di piazza Europa". "A Villa Verucchio ti strisciano, ti sbattono le auto in sosta e via che se ne vanno" rilancia un secondo. A Verucchio atti vandalici anche vicino alle scuole medie e alla Rsa. "Alla mia auto hanno tagliato solo una gomma – dice Emanuele Bartolucci – ad altre entrambe le gomme, così la ruota di scorta non bastava per rientrare in strada".