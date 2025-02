Vandali incendiano e devastano la rampa dello skate park

Non c’è solo la gioia per la cerimonia del premio Panzini, sabato a Bellaria Igea Marina c’è stato spazio nel pomeriggio anche per un atto di vandalismo che, questa volta, a messo nel mirino lo skate park. A darne notizia è stato lo stesso sindaco Filippo Giorgetti, che in un post su Facebook ha denunciato l’accaduto. "Alcuni ragazzi hanno pensato bene che fosse divertente comprare delle bombolette di schiuma spray, riempire tramite fori di areazione l’intercapedine sotto la rampa e darle fuoco", ricostruisce il primo cittadino.

La bravata del gruppetto di ragazzini non ancora identificati è costata "ore di intervento" da parte dei vigili del fuoco, immediatamente accorsi sul luogo del rogo insieme alla polizia locale. L’atto vandalico ha dunque costretto la chiusura immediata e a tempo indeterminato della rampa dello skate park di Bellaria Igea Marina, il cui ripristino "costerà decine di migliaia di euro", chiosa con amarezza il sindaco Filippo Giorgetti.