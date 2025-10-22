Vandali incendiano la piscina di Verucchio

Incendio all’alba sul tetto della piscina comunale di Verucchio. Un bancale e altro materiale stoccato sulla terrazza dell’impianto "Cala Azura" ha preso fuoco martedì mattina poco dopo le 7, sprigionando fumo e calore che hanno danneggiato gravemente la pavimentazione. A dare l’allarme alcuni ospiti della vicina RSA. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Novafeltria, che hanno rapidamente domato le fiamme, aiutate anche dalla pioggia iniziata a cadere in quei minuti. All’arrivo, i pompieri hanno trovato un mucchio di braci sopra il solaio degli spogliatoi, residuo della combustione di pianali impregnati di solventi e vernici. Nei pressi è stata rinvenuta anche una graticola da barbecue.

Tra le ipotesi, quella che il fuoco possa essere stato acceso la sera precedente e mai completamente spento: una tavola o il vento potrebbe aver alimentato le braci rimaste attive, innescando l’incendio all’alba. L’impianto, chiuso in questa stagione, presentava cancelli serrati con catene e lucchetti, risultati intatti. Chi ha appiccato il fuoco ha dunque probabilmente scavalcato la recinzione per accedere al tetto. "Le fiamme non erano alte, ma avrebbero potuto raggiungere una tenda sottostante – ha dichiarato il vicesindaco Paolo Masini, accorso sul posto alle 7 avvertito da una telefonato –. Il danno ha interessato pochi metri quadrati, ma la pavimentazione è da rifare. Ho avvisato subito il gestore e i Vigili del Fuoco sono intervenuti con grande prontezza".

Durissima la presa di posizione del Comune: "Un atto grave, pericoloso e incivile. Confidiamo che i responsabili vengano identificati e chiamati a rispondere penalmente e civilmente per i danni". Lo scorso luglio ignoti avevano incendiato libri rubati dalla casetta del bookcrossing di piazza Borsellino. "Ma i due episodi non sono assimilabili", chiarisce Masini. L’inciviltà, quella si. "L’incendio poteva provocare danni ben più gravi – osserva Lorenzo Vertaglia, uno dei gestori di Cala Azura –. C’erano il chiringuito in legno con il tetto di paglia, i fili elettrici, l’antenna del Wi-Fi… Se una scintilla si fosse propagata, le conseguenze sarebbero potute essere molto serie. Per fortuna non è successo, ma resta un episodio davvero grave".

m.c.