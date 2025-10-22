Giocate a pallone
Massimo Pandolfi
Giocate a pallone
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Stupro MacerataTentato rapimentoClassifica nomiGiunta MarcheCorteo pro PalTrattorie Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaVandali incendiano la piscina di Verucchio
22 ott 2025
PAOLO GUIDUCCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Vandali incendiano la piscina di Verucchio

Vandali incendiano la piscina di Verucchio

Il rogo sul terrazzo dell’impianto chiuso è partito da un braciere di pianali e solventi. Il vicesindaco Masini: "Pavimento da rifare"

Il rogo doloso alla piscina

Il rogo doloso alla piscina

Incendio all’alba sul tetto della piscina comunale di Verucchio. Un bancale e altro materiale stoccato sulla terrazza dell’impianto "Cala Azura" ha preso fuoco martedì mattina poco dopo le 7, sprigionando fumo e calore che hanno danneggiato gravemente la pavimentazione. A dare l’allarme alcuni ospiti della vicina RSA. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Novafeltria, che hanno rapidamente domato le fiamme, aiutate anche dalla pioggia iniziata a cadere in quei minuti. All’arrivo, i pompieri hanno trovato un mucchio di braci sopra il solaio degli spogliatoi, residuo della combustione di pianali impregnati di solventi e vernici. Nei pressi è stata rinvenuta anche una graticola da barbecue.

Tra le ipotesi, quella che il fuoco possa essere stato acceso la sera precedente e mai completamente spento: una tavola o il vento potrebbe aver alimentato le braci rimaste attive, innescando l’incendio all’alba. L’impianto, chiuso in questa stagione, presentava cancelli serrati con catene e lucchetti, risultati intatti. Chi ha appiccato il fuoco ha dunque probabilmente scavalcato la recinzione per accedere al tetto. "Le fiamme non erano alte, ma avrebbero potuto raggiungere una tenda sottostante – ha dichiarato il vicesindaco Paolo Masini, accorso sul posto alle 7 avvertito da una telefonato –. Il danno ha interessato pochi metri quadrati, ma la pavimentazione è da rifare. Ho avvisato subito il gestore e i Vigili del Fuoco sono intervenuti con grande prontezza".

Durissima la presa di posizione del Comune: "Un atto grave, pericoloso e incivile. Confidiamo che i responsabili vengano identificati e chiamati a rispondere penalmente e civilmente per i danni". Lo scorso luglio ignoti avevano incendiato libri rubati dalla casetta del bookcrossing di piazza Borsellino. "Ma i due episodi non sono assimilabili", chiarisce Masini. L’inciviltà, quella si. "L’incendio poteva provocare danni ben più gravi – osserva Lorenzo Vertaglia, uno dei gestori di Cala Azura –. C’erano il chiringuito in legno con il tetto di paglia, i fili elettrici, l’antenna del Wi-Fi… Se una scintilla si fosse propagata, le conseguenze sarebbero potute essere molto serie. Per fortuna non è successo, ma resta un episodio davvero grave".

m.c.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

IncendioVigili del fuoco