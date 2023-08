Vandali nella sede del Pd "Brutta pagina, non ci fermeranno"

Vandalizzata una delle sedi storiche del Pd. Quella di via Beltramelli, intitolata a Leovigildo Cosmi. Lunedì i vandali sono penetrati all’interno forzando una porta finestra del bagno, dopo essere passati dal tetto della Coop, adiacente. Per riuscire ad entrare, probabilmente alla ricerca di denaro, hanno fatto un macello: divelta la serratura, spaccato infissi e vetri. Non risultano sottrazioni di beni o denaro. E’ stata sporta denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. La sezione del circolo del Pd è all’interno della proprietà della cooperativa ’Circolo coop operaio’. Solidarietà agli iscritti dalla presidente del consiglio regionale Emma Petitti e dalla consiliera Pd Nadia Rossi. "Qualche vandalo ha pensato di devastare il circolo del Pd di Rimini ’Cosmi’ – attacca Petitti –. Un abbraccio e piena solidarietà alle compagne e ai compagni del circolo; atti come questo non fermeranno certamente i militanti che continueranno a fare politica con ancora più passione e determinazione".

"Quella della vandalizzazione della sede del Pd Leovigildo Cosmi – afferma Nadia Rossi – è una brutta pagina del nostro vivere in comunità. Agli iscritti e ai militanti del circolo e di tutto il partito riminese mando il mio abbraccio e la mia solidarietà, certa che episodi come questo non fermeranno idee e passione politica di nessuno. Sulla devastazione noi siamo abituati a ricostruire, nel rispetto delle idee di tutti. E questo come sempre continueremo a fare". "Come segretario del circolo e a nome di tutto il direttivo e degli iscritti, esprimo una ferma condanna per l’azione spregevole appena subita, ma siamo già al lavoro per ripristinare al più presto la fruibilità della sede e poter riprendere quanto prima le attività", dice Alberto Clementi. "Non mi sembra si tratti di un atto politico, ma di un tentativo di furto, con danneggiamenti – commenta il segretario provinciale Pd, Filippo Sacchetti –. Esprimo solidarietà ai militanti".

