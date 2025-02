Vandali nella sede judo

I cartelli che fungono da insegna per le associazioni sportive riccionesi di judo e ginnastica sono stati spaccati, fatti in pezzi e buttati in strada. L’atto vandalico si è consumato la notte scorsa. I cartelli erano affissi alla ringhiera della palestra di via Catullo, dove hanno sede le associazioni. Al mattino i responsabili delle due associazioni si sono trovati davanti agli occhi un brutto spettacolo. "Tenderei a escludere degli atti mirato contro le associazioni – premette Francesco Poesio presidente della Ginnastica Riccione –. Penso siano comportamenti di ragazzi, bravate, ma sarebbe sbagliato minimizzare. Sono brutti episodi. In zona ci sono anche telecamere, vedremo sa sarà possibile risalire a chi ha compiuto questi atti".