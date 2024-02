Vandali nell’ex night La Perla. Si fa salato il conto da pagare

Oltre 80mila euro per mettere in sicurezza uno spazio che doveva diventare la casa dei giovani ed invece è abbandonato da più di quattro anni. Stiamo parlando dell’ex night La Perla sequestrato alla criminalità ed in gestione del Tribunale di Rimini fin dal 2013. L’allora amministrazione comunale decise di recuperare quello spazio. Grazie al confronto con la curatela del Tribunale e un privato ne nacque lo Yellow Factory (Nella foto com’era). Per alcune stagioni il locale funzionò e passarono artisti quali Ghemon e Diodato. Nell’estate del 2018 si presentò alla consolle Fabrizio Corona, non senza polemiche. Alla fine di quella stagione l’esperienza si interruppe con il Comune che sospese la licenza per il mancato pagamento di tributi. Nell’ottobre del 2019 lo prese in affitto il Comune per 15mila euro annui. Della casa dei giovani non si è visto nulla. Degli atti vandalici, invece, si sono visti i conti da pagare. L’amministrazione Angelini nel dicembre del 2022 fu costretta a pagare 75mila euro per piazzare porte blindate, ripulire e chiudere gli accessi allo stabile. Oggi la storia si ripete con altri 6.300 euro che la giunta deve pagare per impedire i tentativi di intrusione.

a. ol.