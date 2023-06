Vandali scatenati a Miramare Incendiata la ’casetta dei libri’

Vandali ancora in azione per distruggere l’ennesima ’casetta dei libri’, dove ci si scambiano volumi già letti. E’ il terzo attacco che subiscono le casette installate sul territorio. "La notte scorsa ignoti hanno dato fuoco ai volumi custoditi nella ‘casetta dei libri’ di Miramare – segnala l’amminsitrazione comunale – davanti alla scuola media Di Duccio". E’ una delle nove little free library installate sul territorio grazie alla passione dei giovani volontari dell’associazione Sarà con la collaborazione e il supporto operativo Comune, Biblioteca ed Anthea. Già allertato l’assessore Mattia Morolli. "Un gesto inqualificabile, insensato e ignobile, che ferisce perché fine a se stesso – aggiungono da Palazzo Garampi –. Si potrebbe definire ‘solo’ un vandalismo, ma bruciare anche solo un libro è un atto di violenza contro tutta la comunità, un’immagine che fa male. E che offende il lavoro dei tanti che si sono impegnati per dare stimolo ad un progetto che si basa sul concetto di libertà, di partecipazione, di diffusione della lettura e del sapere". Si è già verificato un episodio simile nell’aprile del 2022, alla little free library di Rivabella, ripristinata poco dopo. "E sarà così anche questa volta – afferma Michele Lari, dell’associazione Sarà –, non ci facciamo fermare nè intimidare da pochi vandali, noi andiamo avanti, anche perché all’ignoranza si risponde con la cultura. E poi l’iniziativa dello scambio di libri sta riscontrando un ottimo successo".

In precedenza un’altra casetta dei libri, quella all’esterno del liceo Einstein, ricorda lo stesso Lari, era stata letteralmente abbattuta e gettata sul terreno (ma non data alle fiamme, per fortuna). "Era rimasta intonsa, l’abbiamo subito ripristinata", aggiunge.

Lo scorso venerdì, in apertura della rassegna ’Un Mare di Libri’, è stata inaugurata una nuova casetta, all’esterno della scuola Decio Raggi, a San Giuliano, alla presenza tra gli altri del sindaco Jamil Sadegholvaad.

Ma gli atti vandalici non riguardano soltanto i libri: "Nel Parco Pertini di Rivazzurra – lamenta Bertino Astolfi, presidente dell’associazione Rimini per tutti, che alcuni anni gestisce lo stesso parco –, solo negli ultimi tempi ignoti hanno rotto un lampione e tagliato la rete del campo da tennis, per entrare per dormire all’interno. Per non parlare di spaccio e consumo di droga nei sottopassi tra Marebello, Rivazzurra e Miramare, anche di giorno". Protesta recente di alcune maestre dell’asilo di Marebello per il taglio di tre piante all’interno del Parco Pertini, per lasciare spazio al nuovo campo da padel.

Mario Gradara