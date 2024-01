Vandali scatenati al ’Serpieri’. Imbrattano le aule del liceo con i loro escrementi

Di artistico le loro azioni hanno davvero poco, anche se come luogo da mettere a soqquadro con la loro bravata hanno scelto l’aula dedicata al corso di scultura del liceo ‘Serpieri’ di Viserba. Il raid, compiuto da uno o più vandali ancora ignoti, è scattato nella notte a cavallo tra mercoledì e ieri, in via Sacramora, nella sede dell’indirizzo artistico del liceo. Dopo aver forzato le porte dell’istituto, i balordi hanno raggiunto l’aula di scultura e qui hanno dato sfogo ai loro istinti più bassi. Prima hanno riempito di escrementi un secchio, utilizzandoli poi - stando alla ricostruzione - per imbrattare l’aula. I vandali si sono accaniti soprattutto contro un busto, poi hanno deciso di svuotare un estintore trovato nel corridoio, prima di tagliare la corda e allontanarsi in fretta e furia dal liceo. Al mattino, il personale si è ritrovato davanti uno spettacolo indecente. Allertata la questura di Rimini, che ha inviato sul posto una Volante della polizia per gli accertamenti del caso.

"Nel polo scolastico di Viserba – ricorda l’assessore ai Lavori pubblici, Mattia Morolli – ci sono ben tre telecamere di ultima generazione, una davanti proprio al Serpieri. Tutte installate, attivate e finanziate dal Comune. Se verrà presentata una denuncia alle forze dell’ordine, le immagini sono immediatamente a disposizione per le indagini". L’indignazione è esplosa anche sui social, dove l’episodio è stato denunciato dalla mamma di uno studente. "Sono entrati nell’aula di scultura e, dopo aver danneggiato un po’ qua e un po’ là, hanno tranquillamente bivaccato e defecato". Il tutto accompagnato da una pioggia di commenti poco lusinghieri nei confronti dei responsabili del blitz.

Non è la prima volta che le scuole riminese diventano bersaglio di intrusioni nel cuore della notte. I plessi scolastici della città erano stati bersagliati in particolare nei mesi a cavallo tra settembre e dicembre, quando erano state registrate varie effrazioni da parte di malintenzionati alla ricerca di qualcosa da rubare, specialmente il denaro contante delle macchinette o pc e palmari. Lo scorso fine settimana i vandali erano invece entrati in azione in via Bidente, dove hanno pensato bene di gettare un grosso petardo in un cassonetto per la raccolta del vetro. Risultato: il bidone è letteralmente esploso, scagliando in aria cocci e detriti a decine di metri di distanza. Fortunatamente i pezzi di vetro non hanno raggiunto le case e non si sono registrati feriti. Se qualcuno fosse passato di lì in quel preciso istante, trovandosi nella traiettoria delle schegge, avrebbe corso il serio rischio di tagliarsi e finire in pronto soccorso.

Lorenzo Muccioli