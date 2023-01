Vandali scatenati, strage di auto alla Grotta rossa

Gli episodi vanno avanti da settimane. Auto rigate, tergicristalli rotti, gomme bucate. Alla zona della Grotta rossa ormai non si contano più gli atti di vandalismo contro le auto parcheggiate in strada. C’è chi si è ritrovato danneggiato anche il motorino. Impossibile quantificare tutti gli episodi, perché non tutti hanno deciso di fare denuncia alle forze dell’ordine. "Ma sicuramente – conferma Tonino Castellani, che fa parte del comitato dei residenti della Grotta rossa – stiamo parlando di numerosi episodi da dicembre a oggi. A qualcuno hanno danneggiato l’auto già 2 o 3 volte". Vedere per credere anche le segnalazioni pubblicate sui social, accompagnate dalle foto. In alcuni casi i vandali non si sono limitati a rigare le macchine: hanno inciso disegni osceni su cofani e portiere. "L’auto di mio figlio – racconta Luca, uno dei residenti – è stata rigata con una chiave (o un chiodo), prima su una fiancata poi sull’altra". Mercoledì scorso è toccato di nuovo a Giorgia, a cui hanno danneggiato la macchina per la terza volta in poco tempo: "Basta, non si può più stare in pace qui alla Grotta rossa". Qualcuno sospetta che dietro ai danneggiamenti ci siano un gruppo di ragazzini che si diverte a vandalizzare. Per altri, invece, gli episodi sarebbero opera di altri residenti della zona, per questioni di parcheggio. Chiunque siano i responsabili, i vandalismi vanno avanti da settimane. "Una situazione grave – conclude Castellani – a cui va trovata la soluzione. Probabilmente chiederemo un incontro all’amministrazione. Nel frattempo, tutti quelli che subiscono i vandalismi faranno bene a denunciare i vari episodi alle forze dell’ordine".