Bellaria Igea Marina (Rimini), 16 luglio 2020 - Lettini e ombrelloni (paletti di sostegno compresi) ribaltati e lanciati sulla spiaggia, bidoni dei rifiuti rovesciati, il moscone di salvataggio slegato dal suo ormeggio e lasciato andare alla deriva. Uno stabilimento balneare devastato, il bagno 56, in zona porto a Igea Marina. Il titolare, Piero Della Chiesa, ha presentato denuncia alla locale stazione dei carabinieri. "Mi ha chiamato al telefono – racconta il bagnino – intorno all’una e trenta della notte tra martedì e mercoledì il mio collega del bagno 58, che dorme nello stabilimento e ha sentito i rumori. Sono state subito allertate anche le forze dell’ordine. Ma quando sono arrivato i responsabili se la stavano dando a gambe, non ho fatto tempo a prenderne neanche uno. Erano parecchi, forse una ventina di persone. A quanto mi hanno detto potrebbero essere state due ‘bande’ rivali di ragazzini che avevano iniziato a litigare poco distante dalla mia spiaggia, e hanno continuato qui, aggiungendo una buona dose di atti vandalici".

"Non si tratta di danni materiali particolarmente pesanti – continua Della Chiesa, storico bagnino di Bellaria Igea Marina -, ma abbiamo dovuto lavorare due ore di notte per dare una prima sistemata a lettini e ombrelloni, e altre due ore al mattino presto, anticipando l’arrivo dei turisti". "Il moscone – continua Della Chiesa – l’abbiamo recuperato a circa sei o sette bagni di distanza, attaccato alle scogliere, e l’abbiamo riportato nel mio bagno". Niente telecamere in zona? "In realtà i carabinieri – prosegue l’operatore di spiaggia – mi hanno spiegato che ce ne sono, e puntano la rotatoria vicina, ma riprendono solo l’ingresso negli stabilimenti. Poi però legalmente è difficile dimostrare che chi entra sia anche responsabile dei danneggiamenti".

E’ l’ultimo di numerosi atti vandalici messi a segno nella città di Panzini. Pochi giorni fa due ruote bucate a un’auto in sosta in zona Cagnona. Sempre in spiaggia, a maggio, in azione baby vandali, una gang formata da sei ragazzini, quattro maschi e due femmine, che "si sono infilati in spiaggia e, fra una bevuta e una fumata, hanno causato danni al mio bar", come ha raccontato la titolare Carlotta Lorenzini. I responsabili erano stati visti e filmati dalle telecamere vicine. Sempre a maggio una pattuglia della polizia municipale ha sorpreso una coppia di giovanissimi, due sedicenni residenti in un comune vicino, "intenti a imbrattare dei muri con bombolette spray". I due baby vandali erano in azione a Bellaria Monte. La municipale ha sequestrato il materiale utilizzato e li ha segnalati alla Procura dei minori.