Vandalismi e furti a Morciano, presi di mira gli stand della fiera di San Gregorio

Diversi stand sono stati danneggiati e derubati di cibo e bevande

Morciano (Rimini) – Vandali in fiera . Non c’è solo divertimento e buon cibo a Morciano per l’antica fiera di San Gregorio, che si è conclusa ieri con un numero di visitatori quasi raddoppiato rispetto all’anno scorso e il toro Indovinello incoronato re della fiera. In questi giorni la grande festa nel cuore della Valconca è stata però anche teatro di tanti piccoli episodi di microcriminalità che hanno fatto storcere il naso agli ambulanti con i propri stand disseminati tra via 25 Luglio e via Roma. Qui nelle scorse notti – prima giovedì e ancora ieri – un gruppetto di vandali si è divertito ad intrufolarsi in vari stand per rubare cibo e bevande o, in alcuni casi, per disseminare i prodotti venduti lungo tutta la via. Dopo il cane rapito da un furgone di un ambulante parcheggiato in via 25 Luglio venerdì, ora oltre alla festa emergono altri episodi criminosi registrati durante il fine settimana.

"Ho il mio stand aperto qui da nove giorni e questa notte ( ieri, ndr ) è la quarta volta che ho subito atti vandalici". È su tutte le furie Simone Cipolloni, dipendente di un’azienda fieristica di dolciumi a cui i vandali hanno fatto visita più volte in questi giorni. Un destino condiviso con altri ambulanti che partecipano alla fiera di San Gregorio. "Io vendo dolci siciliani e mi sono trovato stamattina ( ieri, ndr ) di nuovo le scatole sparse per tutta la fiera, le attrezzature danneggiate e il tendone tagliato. Altri colleghi hanno subìto invece piccoli furti di olive, sacchi di tarallucci e altri alimentari o danneggiati o rubati. In tanti anni di fiere mai vista una cosa del genere e sono pronto a cedere il mio spot ad altri per le prossime edizioni".

Nel mirino dei sospetti ci sarebbe un gruppetto di giovani, tutti minorenni, immortalati in un video che li riprenderebbe compiere i vandalismi negli stand. Filmato questo già trasmesso ai carabinieri dagli ambulanti, mentre il sindaco di Morciano, Giorgio Ciotti, lancia un appello: "In giro per la fiera sono costantemente schierate tre pattuglie della municipale, i carabinieri e la vigilanza privata. In più tutti gli accessi sono sorvegliati da telecamere. Perciò il mio invito a chi avesse, tra ieri e giovedì, subito danni o piccoli furti durante la fiera, è di rivolgersi alle forze dell’ordine per fare denuncia. Dopodiché sarà possibile analizzare i filmati e compiere tutti gli sforzi del caso per individuare i responsabili".