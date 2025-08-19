Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Cronaca
CronacaVandalizzata a Rimini la targa in memoria di Lucio Battisti. Il Comune corre ai ripari
19 ago 2025
MANUEL SPADAZZI
Cronaca
Vandalizzata a Rimini la targa in memoria di Lucio Battisti. Il Comune corre ai ripari

Questa volta i vandali hanno proprio... stonato. Non c’è pace nemmeno per Lucio Battisti: a Rimini la lapide nella rotatoria intitolata al grande cantautore è stata divelta e poi gettata via, tra i cespugli, come fosse un rifiuto. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, sabato un passante ha ritrovato la targa dedicata a Battisti e ha chiamato la polizia. Sono passati meno di due anni da quando è stata intitolata a Battisti, che ha trascorso lunghi periodi della sua vita a Rimini (era la sua seconda casa) e qui ha fatto uno dei suoi ultimi concerti, la grande rotatoria davanti a piazzale Fellini e al Grand Hotel. Alla cerimonia, avvenuta il 15 novembre 2023, aveva preso parte anche Grazia Letiza Veronese, vedova del cantautore, che ha ancora casa a Rimini così come il figlio Luca. Non è stato il primo atto vandalico e non sarà l’ultimo. Ma questo fa particolarmente arrabbiare. Una ferita che sarà presto rimarginata. "Vogliamo tranquillizzare da subito i fan di Battisti – dicono gli assessori Francesco Bragagni e Mattia Morolli – Abbiamo già affidato l’incarico per far realizzare una nuova targa in tempo per il 9 settembre quando, come accaduto lo scorso anno, tanti appassionati si ritroveranno nella rotatoria intitolata a Lucio Battisti e lo ricorderanno in occasione dell’anniversario della sua morte, avvenuta il 9 settembre 1998".

Manuel Spadazzi

