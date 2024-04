Vandalizzata l’auto del Relevé bistrot: "Gesto triste, ma non ci fermiamo"

"A chi diamo fastidio?". A chiederselo sono i gestori del Relevé bistrot, uno dei nuovi locali aperti a Santarcangelo negli ultimi mesi, dopo il vandalismo subito l’altra sera. Il locale si trova in pieno centro, in via Portici di Torlonia: a gestirlo Robertino Giacomini (già titolare del Caffè commercio e dell’Osteria da Oreste) insieme ad Alessandro Tani e altri. Venerdì qualcuno ha preso di mira l’auto brandizzata del locale, una vecchia Lancia Thema con il marchio del Relevé.

Un avvertimento? Il ‘dispetto’ di qualche vicino infastidito dai rumori? Chiunque sia stato, dal Relevé hanno deciso di rendere pubblico il gesto e stigmatizzarlo. "Sappiamo bene che non è

possibile essere simpatici a tutti e specialmente quando si gestisce un ristorante. Essere sempre all’altezza delle esigenze e delle aspettative altrui è ciò che rende il lavoro della ristorazione tanto affascinante quanto difficoltoso – dice Alessandro Tani –. È anche vero che subire un dispetto così mirato dispiace sempre. Siamo un locale molto giovane, composto da 6 ragazzi volenterosi ed entusiasti, stimolati a dare sempre il meglio nel lavoro che abbiamo scelto di amare, nel centro storico di una realtà meravigliosa come Santarcangelo".

Nonostante l’amarezza per il vandalismo, "noi andiamo avanti per la strada in cui crediamo, proprio come la nostra Lancia Thema". I gestori del Relevé hanno reso noto l’episodio anche sui social, e tanti hanno voluto manifestare la loro solidarietà ai titolari del locale, compreso l’assessore al turismo Emanuele Zangoli e diversi consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione.