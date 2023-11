Vanessa Agostini entra tra gli esperti dell’Oms

Vanessa Agostini è l’unica rappresentante italiana tra gli esperti in Medicina Trasfusionale dell’OMS. Agostini è stata selezionata per entrare a far parte del gruppo consultivo di esperti in Medicina Trasfusionale in accordo con il Ministero della salute. Questo gruppo di esperti conta 31 rappresentanti per i 193 Paesi che fanno parte dell’OMS. La dottoressa Agostini, morcianese doc e specializzata con lode in Ematologia, attualmente Direttrice U.O. Medicina Trasfusionale IRCCS Genova e Responsabile Centro Regionale Sangue Liguria, da oggi e per i prossimi quattro anni rappresenterà l’Italia all’interno di questa importantissima organizzazione. A lei sono andate le congratulazioni e i complimenti sinceri del sindaco Giorgio Ciotti e di tutta l’amministrazione comunale di Morciano di Romagna.