Il ritorno di Vannacci, il Pd prepara la protesta: "Non staremo in silenzio"

Pennabilli (Rimini), 9 ottobre 2023 – Il teatro tutto per lui. Ci sarà anche il maxischermo all’esterno per consentire, a chi non troverà posto in sala, di poter seguire comunque l’incontro. A Pennabilli è tutto pronto per il generale Roberto Vannacci, che giovedì presenterà al teatro Vittoria il suo controverso libro Il mondo al contrario, dopo aver già tenuto un incontro a Rimini. Ma il Pd alza le barricate. Durissima la presa di posizione dei consiglieri di Orizzonte comune, il gruppo di minoranza (di area centrosinistra). Anche Filippo Sacchetti, segretario provinciale del Pd, non fa sconti.

Il generale Vannacci e il sindaco di Pennabilli Giannini

"Siamo in un paese democratico, dove ciascuno può esprimere le proprie idee. Ma noi non resteremo in silenzio. Manifesteremo il nostro dissenso contro Vannacci e i contenuti del libro". Il Pd e varie associazioni (tra cui Arcigay) stanno valutando come farlo. "Al momento – continua Sacchetti – escludiamo di fare una manifestazione a Pennabilli. Non ci sarà un presidio ’fisico’, né lì né altrove. Pensiamo ad altre forme di protesta".

Non resta in silenzio nemmeno il gruppo di Orizzonte comune. "Il teatro Vittoria, inaugurato un secolo fa (nel 1924), fin dalla sua creazione è sempre stato un luogo di unione e cultura. Purtroppo non è stato quasi mai utilizzato dall’attuale amministrazione, che mai si è preoccupata di promuovere una stagione teatrale. Riaprirà le porte giovedì 12 ottobre in occasione della presentazione del controverso libro del generale Vannacci, Il mondo al contrario , che è un inno all’odio razziale e di genere". E così, "un teatro che ospitato il Dalai Lama, Luis Sepúulveda, Michelangelo Antonioni, Francesco Rosi, Vittorio Sgarbi, solo per citarne alcuni, ora servirà a presentare un libro che contenente idee disgreganti, scritto da un autore che a causa di quest’opera è già stato rimosso dall’incarico di comandante dell’Istituto geografico militare".

Per i consiglieri dell’opposizione "è curioso che Mauro Giannini, il sindaco tagliaerba, spalaneve, boscaiolo, l’uomo del popolo, improvvisamente si interessi di cultura. Non è stato così quando le associazioni e gli autori locali hanno chiesto di utilizzare il teatro per manifestazioni di interesse pubblico". "Ci auguriamo – concludono – che il teatro torni a essere luogo sociale e culturale per la comunità di Pennabilli, da sempre sensibile alla cultura. Purtroppo il nostro paese, da troppo tempo, è agli onori della cronaca per fatti che scalfiscono tutto quel che di importante è stato fatto nel passato".