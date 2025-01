Vanno all’asta bar e ristoranti della zona mare . Il Comune pronto a vendere i suoi ‘gioielli’

Il Comune mette in vendita un bar. L’asta pubblica si terrà presentando le offerte in forma segreta. L’attività in questione è il bar Katia. Siamo sul lungomare della Libertà, a pochi passi da Villa Mussolini, poco distante da piazzale Roma. La zona è centralissima e il bar che per tanti anni ha lavorato, ma solo nella stagione estiva, dispone di metrature ridotte. I metri quadrati sono pochi, come anche risicata è l’altezza che arriva a 2,5 metri. La vista, invece, è di quelle che portano i clienti. Infatti seduti al bar si ha davanti il nuovo lungomare pedonale con il verde e la spiaggia.

In municipio puntano su questo, visto che il prezzo a base d’asta del piccolo immobile è quantificato in 256mila euro, a cui ne andranno aggiunti altre per riqualificare la struttura. Il Comune ha pubblicato l’avviso d’asta. Entro le prossime settimane gli uffici sperano di ricevere offerte.

Nei mesi scorsi ci sono stati più interessamenti da parte di privati per il piccolo bar. Ora si tratta di capire se il prezzo è giusto. Nelle ultime stagioni l’attività è rimasta chiusa dopo che il Comune ha risolto consensualmente il contratto con il privato che lo aveva in gestione. Le vetrine dell’attività sono rimaste chiuse per un paio di stagioni e attendono l’arrivo di un compratore. In passato il Comune si limitava ad affittare l’immobile attraverso convenzioni, oggi, invece, vuole fare cassetto.

Ci sono altre attività che l’amministrazione vuole alienare tramite asta pubblica. Si tratta del ristorante Oberdan e del Kiosquito, entrambi in viale Michelangelo, nella zona sud. In questo caso i valori superano il mezzo milione di euro, ma solo dopo i progetti di riqualificazione che li interesseranno. Nel caso del Kiosquito, l’offerta andrà corredata con il progetto di riqualificazione dell’immobile.