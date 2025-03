"Vanno comprese le cause alla base"

"Ogni tanto, soprattutto in estate, sento parlare di furti, risse o vetrine dei locali frantumate. A volte si tratta di ragazzi sempre più giovani, non sono delinquenti incalliti, ma si fanno trascinare da altri, forse per non sentirsi esclusi, o che ne so, dal fatto che sono arrabbiati, ma poi per cosa? Vedo in televisione storie di ragazzi di 14 o 15 anni che sembrano già abituati alla violenza, come se fosse normale. Non è facile affrontare questo tipo di problemi. Invece di criminalizzare, dovremmo cercare di capire quali sono le vere cause. Cosa spinge questi ragazzi a mettersi nei guai e soprattutto perché non vedono altre alternative?".