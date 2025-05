"Vanno esentate più categorie"

"Non basta considerare le fasce di reddito: serve una maggiore equità". Imma Marcato, 45 anni, non ha dubbi. "L’esenzione dal ticket dovrebbe considerare anche l’età e lo stato di salute, non solo la fascia economica di appartenenza. Bambini, anziani e persone in situazione di disabilità dovrebbero avere delle tutele maggiori, concrete, tangibili. Oggi i farmaci costano sempre di più e non tutti possono permetterseli. In un’ottica di uno stato sociale limitare l’esenzione solo ad alcune categorie non è giusto. Così si rischia soltanto di lasciare indietro chi ha veramente bisogno".