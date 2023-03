Vanno in pensione i lampioni con le ‘palle’

Nuova luce nei viale Corridoni e Gramsci. Andranno in pensione i lampioni con le palle che tanto ricordano gli anni Novanta. E non è solo una questione di estetica che si pone a trent’anni di distanza. Quelle ‘palle’ hanno lampade che consumano molto più dei moderni sistemi a led. Nell’ultimo anno con il passaggio al gestore della rete di illuminazione pubblica City Green light, sono stati sostituiti oltre 11mila punti luce in città. La cosa si è tradotta in un taglio dei consumi energetici del 75%. Di fatto l’aumento esponenziale che hanno avuto le bollette dell’energia elettrica non hanno toccato il Comune che ha potuto contare su un maxi taglio dei consumi rendendo sterili gli aumenti delle tariffe dell’energia. Ora il cambiamento arriva anche in viale Corridoni e viale Gramsci, due strade in cui non si era ancora visto il cambio di passo accaduto in viale Ceccarini nelle ultime stagioni. Andranno in pensione i vecchi pali divenuti negli anni il luogo privilegiato per attaccare piccoli manifesti e adesivi. I lavori per la sostituzione degli impianti cominceranno nella giornata di oggi. Gli operai procederanno su entrambi i viali. L’intervento sarà di efficientamento energetico, ma la medesimo tempo anche di decoro urbano e migliorativo dal punto di vista dell’arredo. Il progetto è già stato finanziato e la spesa complessiva dell’investimento ammonta a 130mila euro. Si tratta di uno stanziamento di fondi statali confermati anche nel 2023. E’ il quinto anno che Riccione li riceve. "Si tratta di un intervento importante che ci permette di andare nella direzione del risparmio e dell’efficientamento energetico - premette l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -. Nelle vie che sono oggetto del progetto andremo infatti a sostituire i vecchi lampioni con lampade tradizionali con nuovi pali e lampade a led".