"Vanno potenziate le cure sul territorio. Daremo psicologi, infermieri ed educatori"

"Siamo i primi in Regione a far convergere sociale e sanitario, l’unico modo per affrontare questa crisi" dice l’assessore Kristian Gianfreda. I problemi della sanità pubblica sono sotto gli occhi di tutti i cittadini a partire dalle "liste d’attesa, la vetrina attraverso cui si misura l’efficienza del sistema sanitario nazionale. Il problema va affrontato nella sua complessità che vede una mescolanza di diverse cause, tra le quali la carenza di organico e la necessità di migliorare la presa in carico del paziente da parte dello specialista". C’è poi la carenza di medici di medicina generale in alcune aree, ad esempio, è un tema che, anche come Distretto Rimini Nord, stiamo affrontando cercando di mettere in campo tutte le misure possibili per favorire la presenza di medici di medicina generale nelle zone carenti e renderle ‘appetibili’, con misure che vanno dal supporto a pagamento dell’affitto dell’ambulatorio, la ricerca di spazi e riutilizzo di immobili esistenti". L’assistenza territoriale passa per le Case della comunità. "Le tre Case di Comunità che si svilupperanno a Rimini (area Nord, Sud e una vicino all’Infermi) saranno un elemento cardine di questa questo percorso. Un luogo dove i cittadini possano rivolgersi in ogni momento della giornata, grazie anche a un’equipe multidisciplinare di professionisti che lavoreranno fianco a fianco per prendersi cura (e in carico) il paziente". Inoltre "potenzieremo la medicina territoriale con operatori di quartiere, psicologi, educatori, oss e infermieri".