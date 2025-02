"Vanno sviluppate le competenze"

Banca Malatestiana collabora anche quest’anno con il campionato di giornalismo ‘Cronisti in classe’ de il Resto del Carlino. Ancora una volta è partner del progetto. "Riconosciamo l’importanza dell’informazione e della promozione della cultura e questa collaborazione riflette il nostro impegno a favore dei giovani e della loro educazione – dichiara Enrica Cavalli, presidente di Banca Malatestiana – Progetti come questo offrono ai ragazzi l’opportunità di sviluppare competenze fondamentali che arricchiscono la loro crescita personale e li preparano ad affrontare con successo il mondo del lavoro".

Quanto è importante coinvolgere i ragazzi in progetti simili?

"Molto. Li aiuta a sviluppare una serie di competenze essenziali per la loro crescita personale e professionale".

Quali progetti portate avanti con e per le nuove generazioni?

"Banca Malatestiana rivolge particolare attenzione ai ragazzi, non solo come destinatari di prodotti e servizi mirati, ma anche come interlocutori privilegiati del territorio in cui opera. Sono numerose le iniziative riservate ai giovani, una di queste è certamente il Bando borse di studio che viene stanziato annualmente dalla nostra banca e grazie al quale nel corso degli anni abbiamo premiato più di 500 studenti meritevoli con oltre 450mila euro. Un’altra iniziativa di grande valore è il sostegno al ‘Glhf - Good luck, have fun’, il progetto regionale di educazione finanziaria che sta coinvolgendo oltre 100 studenti dell’istituto tecnico Molari Einaudi di Santarcangelo e che ha l’obiettivo di formare e offrire ai giovani partecipanti gli strumenti per imparare a gestire il denaro, pianificare il proprio futuro in termini di protezione e previdenza, e a prendere decisioni finanziarie con maggiore consapevolezza".

Che messaggio vuole inviare ai giovani cronisti?

"Il nostro augurio ai partecipanti è quello di vivere questa esperienza da protagonisti responsabili, di essere produttori e co-produttori di idee e decisioni e di coltivare l’ambizione di diventare cittadini consapevoli".