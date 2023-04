Vannucci e Santi: "I vertici nazionali di Azione ora facciano chiarezza"

"È evidente che a Riccione esistano due realtà differenti di Azione" contrattaccano gli iscritti Luigi Santi e Gianluca Vannucci, la coppia ‘espulsa’ dal commissario locale Biondi. "Una è proprio quella di Biondi, che anche coi nuovi ingressi è sempre più distante dal Terzo polo e sempre pronta a farsi avanti con l’attuale giunta. L’altra con noi due, che dalla minoranza del consiglio cerca di costruire un terzo polo indipendente dai partiti di destra e di sinistra". I due non ci stanno a chiamarsi fuori. "Attendiamo che i vertici nazionali facciano chiarezza sul futuro di Azione a Riccione". Santi e Vannucci ribattono punto su punto, senza mezze parole. "Biondi, dopo l’uscita di tanti scontenti in questi anni a causa della sua pessima gestione che ha portato Azione in provincia ad avere il risultato peggiore di tutto il centro-nord alle ultime elezioni, vorrebbe proseguire nella sua politica divisiva a suon di diktat. Alleato al Pd ove possibile. Ma i risultati sono stati sempre deludenti: basti pensare che a Riccione, Azione conta pochi iscritti e non è riuscita nemmeno a presentare una lista alle scorse comunali". L’ingresso della coppia avrebbe scompaginato i piani "e Biondi ha commissariato il partito. Il nostro ingresso sin dall’inizio è stato mal digerito. A più riprese siamo stati tacciati, senza tanti giri di parole, di avere stretto un accordo sottobanco con l’ex sindaca Renata Tosi, e di aver lanciato addirittura un’Opa ostile per impadronirci del partito". Ma "Vannucci ha sempre avuto dal direttivo nazionale il placet a svolgere la sua attività consiliare come consigliere di Azione".