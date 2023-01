Vannucci e Santi si ritrovano in Azione

Assente alle ultime elezioni di giugno, oggi siede in consiglio comunale e ha una squadra con politici esperti tra cui un ex assessore, consigliere comunale ed ex amministratori. Un colpaccio quello di Azione, spinto da due nuove entrate. In primo luogo quella dell’ex consigliere del Partito democratico, Gianluca Vannucci. Ha sbattuto la porta al Pd, ma non si è dimesso dal proprio ruolo. Così resta in consiglio e consente l’entrata in sala di Azione, anche se ufficialmente la sua presenza passerà per quella del Gruppo misto. Poi c’è Luigi Santi, ex assessore al bilancio con la giunta Tosi, che nei mesi dopo la delusione della sconfitta - nonostante le 220 preferenze raccolte - aveva detto di essere in cerca di una nuova strada politica da percorrere. "L’ho trovata in Azione, il terzo polo che mancava. E’ una scelta che mi entusiasma, un centro moderato e liberale. Il progetto è a lungo termine. Per il momento saremo all’opposizione, sarà una opposizione costruttiva". Nel panorama politico locale, Azione si collocherà dunque all’opposizione rispetto all’attuale maggioranza di governo, ma "saremo anche distanti dal centrodestra". Stando alle intenzioni "vogliamo esser una forza alternativa, un terzo polo". Per il momento Azione parte nel suo cammino consapevole che il cosiddetto centro a cui guarda, negli ultimi anni è stato il terreno di conquista delle liste civiche a discapito dei partiti politici. "La nostra idea politica – dice Vannucci – è distante da entrambi i poli. Vogliamo colmare quel gap, cosa che in passato hanno tentato di fare le civiche. Ci rivolgiamo ai cittadini che non si sentono rappresentati da quanto sta accadendo oggi in città, e intendo entrambe le parti politiche".

Ieri anche il partito di Calenda è uscito allo scoperto, parlando del "nostro modus operandi: fare un’opposizione sul merito delle cose, in discontinuità con gli errori della sindaca precedente e con l’operato di quella attuale, stimolando l’attuale amministrazione a compiere scelte politiche nuove e coraggiose per il bene della città, al di là degli steccati ideologici e di interessi di parte". Con le due nuove entrate di Santi e Vannucci, Azione ha così completato una squadra che consente al partito di approfondire i vari aspetti della vita politica e amministrativa della città. Nel coordinamento politico Vannucci seguirà turismo, cultura e istruzione. Luigi Santi il bilancio, il Pnrr, l’ambiente e la transazione tecnologica. Raul Ruggeri, referente del partito fino ad oggi, tratterà urbanistica e lavori pubblici con un occhio a sicurezza e decoro. Ci sono altre quattro figure nel coordinamento politico: Armando Masini, con un passato nel centrodestra, (per lui sport ed eventi), Maurizio Cento (sanità), Alessandro Berti (attività economiche) e Giangualberto Zama (welfare).

Andrea Oliva