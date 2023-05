Vannucci e Villa fanno squadra e chiedono garanzie sui corsi d’acqua

Corsi d’acqua e rischio idrogeologico: "Abbiamo depositato accesso agli atti in Comune per verificare lo stato di avanzamento dei lavori operati dal Consorzio di bonifica nel territorio di Riccione". A dirlo sono i consiglieri comunali del Gruppo Misto, Gianluca Vannucci e Valentina Villa. Oltre all’azione amministrativa dei due pare che in minoranza si stia creando un vero e proprio gruppo tra i fuoriusciti dalla maggioranza. Gruppo che comincia a trovarsi a proprio agio all’opposizione. Tornando alla richiesta dei consiglieri: "I consorzi sono chiamati ad assicurare la stabilità e il buon regime idraulico dei terreni declivi, ad assicurare lo scolo delle acque e la sanità idraulica del territorio attraverso le somme che percepiscono dai proprietari dei terreni. Pertanto alla luce anche di quanto successo la settimana scorsa in zone non lontane da noi chiediamo se in caso di violenti fenomeni atmosferici i lavori in corso di realizzazione potranno proteggere il nostro territorio".